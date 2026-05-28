Aslan canlanacak!

Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray
, önceliği 10 numara takviyesine verdi. Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva
, ilk olarak gündeme geldi ancak 3 yıl için 50 milyon Euro talep etmesi Aslan'ı transferde başka arayışlara itti. Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun, yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazıldı. Frankfurt'un 40-45 milyon Euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.
10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun
, sarı-kırmızılı takımı boş geçmemiş ve sezonu 10 gol-6 asistle tamamlamıştı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'u çok beğeniyor ve transferin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. 2005 doğumlu milli oyuncu için bonservis pazarlığı başlayacak.