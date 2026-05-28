‘Ayın 1’inde iki santrforla anlaşmış oluruz’

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım
, Londra
'da açıklamalarda bulundu. İki santrforla görüştüklerini vurgulayan Yıldırım, "Hatta dün (önceki gün) ben de görüştüm. Tahminim, ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz.
Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz" dedi. Bir ekip oluştuklarını da belirten Yıldırım, "Bu ekip çalışıyor. Sadece Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında eski sporcularımızdan da ekipte yer alan isimler var. Hepsi çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.