Casus giremez!

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nda herhangi bir yol kazasına izin vermemek için çalışmalara başladı. Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough idmanını gizlice kayda alan Southampton, ihraç edilmişti.
Tuchel de taktiklerini, grup aşamasındaki rakipleri Hırvatistan, Panama ve Gana'dan korumaya kararlı. Bu sebeple Alman teknik adam, İngilizlerin turnuva boyunca konaklayacağı Kansas City'deki antrenman tesislerinde kapsamlı denetimler yapıyor. Sahalara ek perdelerin koyulacağı, droneların sürekli sahayı gözetleyeceği bildirildi.