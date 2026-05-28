Crystal Palace’tan Konferans’ta zafer

UEFA Konferans Ligi
finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Almanya'da Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol çıkmadı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci devrenin 51. dakikasında sol kanatta topla buluşan Wharton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Batalla'nın sektirdiği topu tamamlayan Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta, Kartallara şampiyonluğu getirdi.
Oliver Glasner'in çalıştırdığı Premier Lig kulübü tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasının sahibi olurken gelecek sezon Avrupa Ligi lig aşamasında yer almaya hak kazandı.