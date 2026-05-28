Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası öncesi Cabral taarruzu
Giriş Tarihi: 28.05.2026

Dünya Kupası öncesi Cabral taarruzu

Bordo-mavililer, Benfica’nın genç sağ beki için hamle yapacak. 23 yaşında ve iki ayağını da iyi kullanabilen Yeşil Burun Adalı savunmacının transferi hemen bitirilecek

YUNUS EMRE SEL
Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların işini bitirmeyi planlıyor. Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidny Lopes Cabral, bordo-mavililerin listesinde en önde gelen isim. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performans ile farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonspor kurmayları, dev turnuva başlamadan önce bu transferi bitirmek amacıyla baskısını iyice sıklaştırdı. Yönetimin hedefi, futbolcuyu turnuva öncesi transfer edebilmek.

#BENFİCA #TRABZONSPOR

