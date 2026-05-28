Filip Jörgensen, Beşiktaş'ı bekliyor!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:09

Beşiktaş geçtiğimiz sezonun devre arasında, uzun süren görüşmelere rağmen transferi gerçekleşmeyen Filip Jörgensen'in transferini gerçekleştirememişti. 24 yaşındaki eldivenin yaz transfer döneminde siyah-beyazlılara gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

SPOR SERVİSİ Futbol
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Filip Jörgensen, yeterli süre alamadığı gerekçesiyle Chelsea'den ayrılmak istediğini kulüp yönetimine iletti. Siyah-beyazlı takıma gelme yönündeki arzusunu sürdüren 24 yaşındaki eldivenin teklif beklediği öğrenildi.

DEVRE ARASINDA DA 'EVET' DEMİŞTİ

Önümüzdeki sezon kaleyi, yabancı bir isme teslim etmeyi planlayan Beşiktaş'ın Jörgensen ve kulübüyle masayla oturması bekleniyor. Danimarkalı file bekçisi, ocak ayında Beşiktaş'ın teklifine "Evet" demiş ancak o dönemde Chelsea'nin teknik direktörlüğüne getirilen Liam Rosenior, ayrılmasına izin vermemişti.

Filip Jörgensen, bu sezon Chelsea ile 12 karşılaşmada görev aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
