Filip Jörgensen, Beşiktaş’ı bekliyor!

DEVRE ARASINDA DA 'EVET' DEMİŞTİ

Önümüzdeki sezon kaleyi, yabancı bir isme teslim etmeyi planlayan Beşiktaş'ın Jörgensen ve kulübüyle masayla oturması bekleniyor. Danimarkalı file bekçisi, ocak ayında Beşiktaş'ın teklifine "Evet" demiş ancak o dönemde Chelsea'nin teknik direktörlüğüne getirilen Liam Rosenior, ayrılmasına izin vermemişti.

Filip Jörgensen, bu sezon Chelsea ile 12 karşılaşmada görev aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör