Jörgensen hazır kıta

Giriş Tarihi: 28.05.2026

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Filip Jörgensen, yeterli süre alamadığı gerekçesiyle Chelsea'den ayrılmak istediğini kulüp yönetimine iletti. Siyah-beyazlı takıma gelme yönündeki arzusunu sürdüren 24 yaşındaki eldivenin teklif beklediği öğrenildi. Önümüzdeki sezon kaleyi, yabancı bir isme teslim etmeyi planlayan Beşiktaş'ın Jörgensen ve kulübüyle masayla oturması bekleniyor. Danimarkalı file bekçisi, ocak ayında Beşiktaş'ın teklifine "Evet" demiş ancak o dönemde Chelsea'nin teknik direktörlüğüne getirilen Liam Rosenior, ayrılmasına izin vermemişti.
