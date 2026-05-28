Kartal’ın acelesi var Luis’in yok!

Bir an önce teknik direktörünü belirleyip, yeni sezonun planlamasına hız vermek isteyen Beşiktaş, gündemindeki isimlerden Filipe Luis ile masaya oturdu. Görüşmede taraflar gelecekle ilgili beklentilerini ve projelerini anlatı. Avrupa'dan da kendisine ilgi olan Luis'i Fulham, Strasbourg ve Leverkusen'in takımın başına getirmek istediği belirtildi. Bu nedenle 40 yaşındaki çalıştırıcının aceleci davranmaktan kaçındığı ve tüm teklifleri aldıktan sonra kesin kararını vermeyi düşündüğü öğrenildi. Kısa vadede Luis'i ikna edemeyeceğini anlayan siyah-beyazlılar, diğer alternatifleri masaya yatırma kararı aldı. Öte yandan West Ham United'lı yetkililer, Premier Lig'den düşmelerine rağmen Nuno Espirito Santo ile devam edeceklerini açıkladı. Bu nedenle Portekizli hoca da adaylar arasından çıkarıldı. Yönetimin, yeni isimlerle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

RAZVAN BEKLEYİŞİ

Beşiktaş'ın hedeflerinden biri de Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu... PAOK'ta görev yapan Rumen hocanın sözleşmesinde 4 milyon Euro çıkış maddesi var ama ayrılığı buna bağlı değil. Siyah-beyazlı yönetimin, tamamen PAOK ile orta yolu bulması gerekiyor. Özellikle Yunan kulübünün CEO'su Maria Gonchorova, Razvan'ı bırakmak istemiyor. 57 yaşındaki çalıştırıcının, PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.