Giriş Tarihi: 28.05.2026

Morata yalana ‘dur’ dedi!

2024-25 sezonunun ikinci yarısında G.Saray forması giyen Alvaro Morata, 2025-26'da ise yola Como ile devam etti. İspanyol yıldız, G.Saray ile bağlarını koparmazken sosyal medyada kendisi ağzından yazılan bir paylaşımı da yalanladı. 'Eğer kariyerinizden bir takımı çıkarma hakkınız olsaydı hangi takımı çıkartırdınız" sorusuna "Galatasaray' yanıtını verdiği iddia edilen Morata, buna "Bu bilgi yanlış. G.Saray'da oynamak kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, pek kazanamayan, hayal kırıklığına uğramış taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" cevabı verdi.
