Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası gündeme gelen Şenol Güneş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
A Spor'dan Kartal Yiğit'e konuşan Şenol Güneş dikkat çeken ifadeler kullandı.
Şenol Güneş açıklamasında, "Beşiktaş için hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, Beşiktaş iyi olsun. Başkana da, Önder hocaya da başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü bulur getirirler" dedi.
ADALI 'ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM' DEMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini dile getirmişti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Ben Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta daha önce 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında görev almıştı.
Beşiktaş'ın başında 241 maça çıkan Şenol Güneş; 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.