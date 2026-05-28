Soldan Opoku geliyor!

Bordo-mavili kulübün scoutlarının uzun süredir takip ettiği 20 yaşındaki Ganalı sol kanat Joseph Opoku için ilk temaslar kuruldu. Belçika'da Zulte Waregem forması giyen oyuncuyu scout ekibi defalarca izleyip raporlarını sundu. Raporda, Opoku'nun gelecekte kulübe ciddi bir ekonomik getiri sağlama potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Sürati, dar alandaki çabukluğu ve sol kanatta oynamasına rağmen sağ ayağını etkili kullanarak içeri kat etmesiyle dikkat çeken 1.72 boyundaki futbolcu için fiyat araştırması yapıldı ve temaslar sıklaşacak.

SAVİC ÇABUK DÖNECEK

Sakatlığı bulunan Stefan Savic'in durumu sağlık kurulu tarafından yakından takip ediliyor. Tecrübeli stoperin, tedavi ve hazırlık süreci için planlanan kamp tarihini beklemeden Trabzon'a gelerek çalışmalara erken başlayacağı öğrenildi.

NWAIWU BAYRAM YAPTI!

Trabzonspor'lu Chibuike Nwaiwu baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Chibuike Nwaiwu'nun eşi Melissa'nın kız çocuğu dünyaya getirdiği ve isminin Jacinta koyulduğu duyuruldu.