Trabzonspor’dan kanat operasyonu! Scout ekibi rapor sundu...

Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:03

Kanat bölgesine yeni bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, scout ekibi tarafından defalarca izlenen genç futbolcuya talip oldu.

SPOR SERVİSİ
Bordo-mavili kulübün scoutlarının uzun süredir takip ettiği 20 yaşındaki Ganalı sol kanat Joseph Opoku için ilk temaslar kuruldu.

Belçika'da Zulte Waregem forması giyen oyuncuyu scout ekibi defalarca izleyip raporlarını sundu. Raporda, Opoku'nun gelecekte kulübe ciddi bir ekonomik getiri sağlama potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Sürati, dar alandaki çabukluğu ve sol kanatta oynamasına rağmen sağ ayağını etkili kullanarak içeri kat etmesiyle dikkat çeken 1.72 boyundaki futbolcu için fiyat araştırması yapıldı ve temaslar sıklaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

