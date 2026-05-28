Trabzonspor’dan kanat operasyonu! Scout ekibi rapor sundu...

Bordo-mavili kulübün scoutlarının uzun süredir takip ettiği 20 yaşındaki Ganalı sol kanat Joseph Opoku için ilk temaslar kuruldu.

Belçika'da Zulte Waregem forması giyen oyuncuyu scout ekibi defalarca izleyip raporlarını sundu. Raporda, Opoku'nun gelecekte kulübe ciddi bir ekonomik getiri sağlama potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Sürati, dar alandaki çabukluğu ve sol kanatta oynamasına rağmen sağ ayağını etkili kullanarak içeri kat etmesiyle dikkat çeken 1.72 boyundaki futbolcu için fiyat araştırması yapıldı ve temaslar sıklaşacak.

