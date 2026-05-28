Trabzonspor’un gözü Benficalı yıldızda! Dünya Kupası öncesi bitecek...

Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların işini bitirmeyi planlıyor.

Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidny Lopes Cabral, bordo-mavililerin listesinde en önde gelen isim. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyiyor.