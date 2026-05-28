Trabzonspor'un gözü Benficalı yıldızda! Dünya Kupası öncesi bitecek...
Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:59

Transfer çalışmalarına sürdürüren Trabzonspor gözünü Benfica'nın yıldızına dikti. Bordo-mavililer, genç oyuncunun transferini Dünya Kupası öncesinde tamamlamak istiyor.

Yeni sezon için hamlelerini erken yapmak isteyen Trabzonspor, Dünya Kupası başlamadan bazı oyuncuların işini bitirmeyi planlıyor.

Benfica forması giyen 23 yaşındaki Sidny Lopes Cabral, bordo-mavililerin listesinde en önde gelen isim. İki ayağını da kullanabilen ve her iki bek bölgesinde de görev alabilen Hollanda doğumlu oyuncu, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyiyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BİTİRMEK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, Cabral için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performans ile farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonspor kurmayları, dev turnuva başlamadan önce bu transferi bitirmek amacıyla baskısını iyice sıklaştırdı. Yönetimin hedefi, futbolcuyu turnuva öncesi transfer edebilmek.

