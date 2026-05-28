Yıldırım seçimi kazanırsa Vedat Muriqi imza atacak

F.Bahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi çalışmalar hız kazandı. Transfer planlaması kapsamında 3 gün sürecek bir Londra programı için İngiltere'ye giden başkan adayı Aziz Yıldırım
'ın, yolculuk öncesi yeni golcü için önemli bir hamle yaptığı iddia edildi. İsmi üzerinde tartışma yapılmayacak bir santrfor almayı isteyen Yıldırım'ın, Mallorca'dan Vedat Muriqi için anlaşmaya vardığı ve seçilmesi halinde Kosovalı yıldıza hemen resmi sözleşmeyi imzalatacağı kaydedildi.
2019-2020 sezonunda Fenerbahçe
'de forma giyen 32 yaşındaki yıldız santrfor, İspanya'da geride kalan sezonda 37 maçta 23 gol ve 1 asist kaydetti.