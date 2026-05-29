A Milli Futbol Takımı’nda Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile oyuncular, basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalyan teknik adam ile milli futbolcular, antrenmandan önce basın mensuplarıyla bayramlaştı. Arda Güler ile Yusuf Akçiçek, gazetecilere lokum ikram etti.

