A Milli Futbol Takımı’nda Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

Giriş Tarihi: 29.05.2026 20:21 Son Güncelleme: 29.05.2026 20:24

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına Riva'da devam etti.

AA Futbol
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız ise tedavi edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile oyuncular, basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalyan teknik adam ile milli futbolcular, antrenmandan önce basın mensuplarıyla bayramlaştı. Arda Güler ile Yusuf Akçiçek, gazetecilere lokum ikram etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #DÜNYA KUPASI #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #HAKAN ÇALHANOĞLU #KEREM AKTÜRKOĞLU #MUSTAFA ESKİHELLAÇ #FERDİ KADIOĞLU #KENAN YILDIZ #ARDA GÜLER #YUSUF AKÇİÇEK

