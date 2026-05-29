Abdullah ERCAN: Açıklanacak her isim alınacak oyu etkiler

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu teknik direktörün kim olacağı. İki başkan adayı da net isim vermiyor. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı işaret ediyor. Sizce yerli mi yabancı mı olur?
İki başkanın da mottosu; Türkiye ve Süper Lig'i bilen bir teknik adam…
Camianın beklentisi ve isteği ise 'takımı kim şampiyon yapacaksa'
onun olması… Aziz Bey, bir Türk hocayla çalışacağının ipuçlarını veriyor bence. Önce eski oyunculardan bir danışma grubu oluşturdu. Onların çalışmalarına göre yol haritasını belli edecek. Ama ben Aziz Bey'in, Aykut Kocaman
'la çalışacağını, bunun sadece açıklamaya kaldığını düşünüyorum. Hakan Safi
'nin de seçim tarihi yaklaştıkça belki teknik direktör bazında olmasa da oyuncu bazında bazı açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Bunu da doğru buluyorum. Bence bu bir seçim stratejisi. Açıklanacak isimlerin de hoca ya da futbolcu önemli bir oy potansiyeli olacağını düşünüyorum.
Hakan Safi'nin yarışta öne geçebilmesi için isimleri açıklamaya Aziz Yıldırım
'dan daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Kadroda çok fazla değişim hata getirir
Fenerbahçe'nin nokta atışı yapıp, çok kaliteli oyuncular alması gereken öncelikli bölgeleri size göre nereleri?
Bence Fenerbahçe
'nin acilen iki tane santrfor
alması lazım. Bir tane sol stoper
alınmalı. Bir tane de çok etkili kanat oyuncusu
transfer edilmeli. Yani gol yapacak, asist yapacak, adam eksiltecek. Fenerbahçe'nin elindeki kadrosu zaten iyi oyunculardan kurulu. Ama takım olamayan bir kadro… Onun için çok fazla değişime gerek yok. Çok fazla değişim, geçmiş yıllardaki hataları beraberinde getirir.
Ederson
için bile bile lades denebilir!
Ederson, İstanbul'dan mutsuz ayrıldı. Birçok taraftarın da hedefinde. Yeni sezona devam etmeli mi?
Benim bu konudaki düşüncem, yeni yönetim her kim olursa olsun yüksek maliyeti nedeniyle Ederson'la çalışmaya devam etmek isteyeceği yönünde. Bunun iki sebebi var. İlki; Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi ve 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor… İkincisi; Premier Lig deneyimi olması…
Ama çok merak ettiğim konu, taraftarın Ederson'la devam edilmesine vereceği cevap... Yani Ederson'un maliyeti biraz yönetimin elini bağlıyor. Bile bile ladese gidebilirler. Yoksa Ederson Fenerbahçe'nin belki de şampiyonluğunu etkileyen isim oldu. Taraftar kabul eder mi bilmiyorum, kalırsa Ederson kendisini nasıl affettirir onu bilemiyorum.
5. şampiyonluğa biz izin vermedik!
Fenerbahçe'de hedef Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğuna engel olmak. Gelecek yönetim bunu başarabilir mi?
Bunu yaşanmış bir olayla anlatmam gerek. 2000- 2001 sezonu… Galatasaray üst üste 4 kez şampiyon olmuş. Aziz Bey 1998'de başkan seçilmiş. Büyük transferler var. Çok enteresandır, milli takımın hocası Fenerbahçe teknik direktörü olmuş, Mustafa Denizli… Tek hedef var o da Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemek. Ve ben de o kadroda yer alan oyunculardan biriydim. Bunu başardık. Şu an F.Bahçe aynı durumda. İki başkan adayı da şampiyon olma mecburiyetinde. Sonucu merak ediyorum.