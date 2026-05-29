Giriş Tarihi: 29.05.2026 22:04

Amir Murillo’dan Dünya Kupası itirafı!

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Dünya Kupası kadrosuna davet edilmesi ile ilgili konuştu.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Panama'nın kadrosuna davet edilen Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

Panamalı sağ bek, "Ben çocukken Panama Dünya Kupası'na katılamıyordu. Büyükannem sürekli 'Hep kaybediyorlar, asla gidemeyecekler' diyordu. Ben de ona 'Bir gün ben milli takımda oynarsam gideriz' diye cevap veriyordum" dedi.

Amir Murillo son olarak, "2018'de ilk kez gitme hakkı kazandık. Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Şimdi büyükannem benimle gurur duyuyor" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #BEŞİKTAŞ #AMİR MURİLLO #DÜNYA KUPASI

