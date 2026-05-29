Atletico Madrid, Barcelona’nın 3 yıldızına teklif yaptı!

LaLiga ekiplerinden Atletico Madarid, resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Atletico Madrid'in resmi hesaplarından, Barcelona forması giyen futbolculara transfer teklifi haberleri paylaşıldı.
Lamine Yamal'a Bad Bunny konseri için 4 yıllık bilet, 1 yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket ay çekirdeği teklif edildiği açıklandı.
Pedri için yapılan teklifte Bad Bunny konseri biletlerinin tükendiğini bu sebeple teklifin pazar günkü konser için 6 kişilik bilet olarak güncellendiği duyuruldu.
Raphinha'nın ise seneye satın alma opsiyonu olmadan kiralık bir şekilde Atletico Madrid'e geleceğini ve bunun karşılığında Tom Ford ile Smith'in Barcelona'ya kiralandığı duyuruldu.
Atletico Madrid bu paylaşımlar sonrasında bir açıklama yayınladı.
Atletico Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Atletico Madrid asla böyle bir şey yapmaz. Ancak son zamanlarda oyuncularımıza karşı yürütülen taciz ve yıpratma kampanyasından muzdarip oluyoruz. Sahte haberler, sürekli saygısızlıklar...
Ama tabii, bizim de aklımıza hakemlerin başkan yardımcısını maaşla tutmak ya da oyuncuları kaydetmek için siyasi iyiliklere başvurmak gibi fikirler gelmedi. Saygı ve değerler."