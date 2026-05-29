Giriş Tarihi: 29.05.2026

Bernardo Silva’da fark 10 milyon Euro

Aslan 40 milyon Euro önerdi, Portekizli 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Bonservisini eline alan Portekizli 10 numara, imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise Bernardo Silva'ya 3 yıllığına 40 milyon Euro bütçe ayırdı. Taraflar arasında 10 milyon Euro fark bulunuyor ve Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'dan kulüpler bu transfer için yarışa girdi. Bernardo Silva dışındaki isimleri de masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. 20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibi 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
#BERNARDO SİLVA #MANCHESTER CİTY #GALATASARAY #CAN UZUN

