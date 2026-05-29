Bombalar patlıyor

Fenerbahçe
başkan adayı Aziz Yıldırım
, şampiyonluk yarışı verecek takım vurgusu yaparken ilk günden bu yana 'İki santrfor'
alacağını belirtiyordu… Yıldırım, Vedat Muriqi
'in yanı sıra Borussia Dortmund
forması giyen Serhou Guirassy için de mutlu sona yakın. 30 yaşındaki Fransa doğumlu Gineli golcü ve menajeriyle prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncunun sözleşmesini 2028 sonuna kadar elinde bulunduran Dortmund'un, Guirassy için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu da öğrenildi.
2024-25 sezonunun başında Stuttgart'tan, Dortmund'a 18 milyon Euro bonservisle gelen Guirassy, geride kalan sezon Bundesliga'da 33 maçta 2351 dakika süre aldı. 17 gol atıp, 2 de asist yaptı. Toplamda ise 46 resmi karşılaşmada 22 gol-6 asistlik performansa ulaştı.