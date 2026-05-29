Bukayo Saka: Tarih yazabileceğimizi biliyoruz!

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun taraftarları için ne anlama geldiğini bildiğini aktaran Saka, "Bu kulübü seviyorum. İnişleri ve çıkışları gördüm. Premier Lig'i kazandığımızda bunun taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu hissettik. Ancak aynı zamanda bu maça odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çok önemli ve özel bir şey yapmak için muazzam bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Arsenal'de takımdaşlığın üst seviyede olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Birbirine çok bağlı bir takım olduğumuzu hissediyorum. Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz ve saha içinde de saha dışında da birbirimiz için savaşmaya hazırız. Bu durum bize çok şey katıyor. Premier Lig'i kazanmamıza da yardımcı oldu ve umarım yarın akşam da bize bir avantaj sağlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Bukayo Saka, Budapeşte'ye gelen taraftarlarıyla şampiyonluk kutlamak istediklerini aktararak, "Umuyoruz ki yarın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz ve tekrar kutlama yapma şansımız olur. Ben bu şehre daha önce gelmiştim ve Macaristan'a karşı bu stadyumda birkaç kez oynamıştım. O yüzden burayı biraz biliyorum." diye konuştu.

