Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cham bu kez Kızılyıldız’da
Giriş Tarihi: 29.05.2026

Cham bu kez Kızılyıldız’da

Cham bu kez Kızılyıldız’da
  • ABONE OL
Trabzonspor, geçen sezon Slavia Prag'a kiralık gönderdiği Muhammed Cham'ı yine kiralık yolladı. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki on numara için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile el sıkıştı. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun yer aldığı öğrenildi. Trabzonspor ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunan Cham, 2024-25 sezonunda Fransız ekibi Clermont'tan kadroya katılmıştı. Fırtına'da 38 maçta 6 gol, 12 asist kaydetmişti. Geçen yıl ise Slavia Prag'da 25 müsabakada hiç skor katkısı sağlayamadı.
#TRABZONSPOR #SLAVİA PRAG #KIZILYILDIZ #SIRBİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cham bu kez Kızılyıldız’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA