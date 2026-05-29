Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerini Macaristan elde etti

Giriş Tarihi: 29.05.2026 11:55

Macarlar, 1982'de El Salvador'u 10-1, 1954'te de Güney Kore'yi 9-0 mağlup etti. Finallerin en gollü maçı, Avusturya'nın 1954'te İsviçre'yi 7-5 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

AA
Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.

Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

Tarih Kazanan Kaybeden Sonuç
1982 Macaristan El Salvador 10-1
1954 Macaristan Güney Kore 9-0
1974 Yugoslavya Zaire 9-0
1938 İsveç Küba 8-0
1950 Uruguay Bolivya 8-0
2002 Almanya Suudi Arabistan 8-0

EN GOLLÜ MAÇLAR

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'deki turnuvada oynandı.

Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler, bu karşılaşmada 12 gol gördü.

1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

Tarih Kazanan Kaybeden Sonuç Gol
1954 Avusturya İsviçre 7-5 12
1938 Brezilya Polonya 6-5 11
1954 Macaristan Batı Almanya 8-3 11
1982 Macaristan El Salvador 10-1 11
1958 Fransa Paraguay 7-3 10

TÜRKİYE'DEN 7 FARKLI GALİBİYET

Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ay-yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
