Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerini Macaristan elde etti

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.
Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
|Tarih
|Kazanan
|Kaybeden
|Sonuç
|1982
|Macaristan
|El Salvador
|10-1
|1954
|Macaristan
|Güney Kore
|9-0
|1974
|Yugoslavya
|Zaire
|9-0
|1938
|İsveç
|Küba
|8-0
|1950
|Uruguay
|Bolivya
|8-0
|2002
|Almanya
|Suudi Arabistan
|8-0
EN GOLLÜ MAÇLAR
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'deki turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler, bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
|Tarih
|Kazanan
|Kaybeden
|Sonuç
|Gol
|1954
|Avusturya
|İsviçre
|7-5
|12
|1938
|Brezilya
|Polonya
|6-5
|11
|1954
|Macaristan
|Batı Almanya
|8-3
|11
|1982
|Macaristan
|El Salvador
|10-1
|11
|1958
|Fransa
|Paraguay
|7-3
|10
TÜRKİYE'DEN 7 FARKLI GALİBİYET
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay-yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.