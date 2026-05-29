Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu El-Hadary

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El-Hadary oldu.
Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.
El-Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu ünvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.
Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.
Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.
Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:
|Futbolcu
|Ülkesi
|Tarih
|Yaş
|Essam El-Hadary
|Mısır
|2018
|45 yaş 161 gün
|Faryd Mondragon
|Kolombiya
|2014
|43 yaş 3 gün
|Roger Milla
|Kamerun
|1994
|42 yaş 39 gün
|Pat Jennings
|K.İrlanda
|1986
|41
|Peter Shilton
|İngiltere
|1990
|40 yaş 292 gün
|Dino Zoff
|İtalya
|1982
|40 yaş 133 gün
|Ali Boumnijel
|Tunus
|2006
|40 yaş 71 gün
EN GENCİ WHITESIDE
Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.
Whiteside, 1982'de İspanya'daki turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.
Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.
Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:
|Futbolcu
|Ülkesi
|Tarih
|Yaş
|Norman Whiteside
|Kuzey İrlanda
|1982
|17 yaş 41 gün
|Samuel Eto'o
|Kamerun
|1998
|17 yaş 98 gün
|Femi Opabunmi
|Nijerya
|2002
|17 yaş 100 gün
|Salomon Olembe
|Kamerun
|1998
|17 yaş 184 gün
|Pele
|Brezilya
|1958
|17 yaş 234 gün
EN GENÇ KAPTAN MEOLA
Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.
Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.
Mısırlı Essam El-Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak kaydedildi.