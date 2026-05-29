En kuvvetli aday Mancini

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi
, teknik direktör konusunda isim vermiyor ama "Süper Lig'i tanıyan biri"
diyerek bu ülkeyi bilen hoca olduğunu da gözler önüne seriyor. Safi'nin görüştüğü teknik adamlardan birinin, 2013- 14'te G.Saray'ı çalıştıran ve sarı-kırmızılılarla Türkiye Kupası kazanan İtalyan hoca Roberto Mancini olduğu biliniyor.
Şu anda Katar'da görev yapan Mancini ile Safi'nin spor danışmanı efsane isim Maldini de eski takım arkadaşı.. Maldini bu hafta İstanbul'a gelecek ve bir değerlendirme toplantısı tekrar yapılacak.