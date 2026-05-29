Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Bernardo Silva için devlerle yarışta!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:09 Son Güncelleme: 29.05.2026 10:10

Galatasaray, Bernardo Silva için devlerle yarışta!

Galatasaray, Manchester City ile kontratı sona eren Bernardo Silva'ya talip olmuştu. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için dev ekiplerle yarışa girdi.

SPOR SERVİSİ Futbol
Galatasaray, Bernardo Silva için devlerle yarışta!
  • ABONE OL

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU

Bonservisini eline alan Portekizli 10 numara, imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise Bernardo Silva'ya 3 yıllığına 40 milyon Euro bütçe ayırdı.

FARK 10 MİLYON EURO

Taraflar arasında 10 milyon Euro fark bulunuyor ve Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'dan kulüpler bu transfer için yarışa girdi.

Bernardo Silva dışındaki isimleri de masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. 20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibi 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BERNARDO SİLVA #GALATASARAY #MANCHESTER CİTY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Bernardo Silva için devlerle yarışta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA