Galatasaray, Bernardo Silva için devlerle yarışta!

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU
Bonservisini eline alan Portekizli 10 numara, imza parasıyla birlikte 3 yıl için 50 milyon Euro talep etti. Galatasaray ise Bernardo Silva'ya 3 yıllığına 40 milyon Euro bütçe ayırdı.
FARK 10 MİLYON EURO
Taraflar arasında 10 milyon Euro fark bulunuyor ve Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'dan kulüpler bu transfer için yarışa girdi.
Bernardo Silva dışındaki isimleri de masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı. 20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibi 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.