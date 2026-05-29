Galatasaray’a teşekkür etti Fenerbahçe için indirim peşinde!

Vedat Muriqi
, Fenerbahçe
'ye dönmek için gün sayıyor. La Liga'da 37 karşılaşmada 23 gol atarak Mallorca tarihinin en golcü ismi olmayı başarmasına rağmen kulübün küme düşmesine engel olamayan
Kosovalı yıldız, Aziz Yıldırım
'la prensipte el sıkıştı. Hatta Galatasaray'dan aldığı teklife de teşekkür etmekle yetindi.
2019-20 sezonunda 5.6 milyon Euro bonservisle Rize'den geldiği Fenerbahçe'den bir sezon sonra İtalya ekibi Lazio'nun yolunu tutan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere 21 milyon Euro bonservis kazandırmıştı. İspanya ekibi, 2029'a kadar sözleşmesi olan Vedat için 18 milyon Euro bonservis istiyor. Tecrübeli yıldız, kulübünden indirim yapmasını talep edecek. Bunun için bugün yöneticileriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Vedat Muriqi transferine Hakan Safi yönetimi de sıcak bakıyor.