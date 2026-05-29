Genç ve iştahlıyım

F.Bahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi camia, adaylar Aziz Yıldırım (73) ile Hakan Safi'nin (53) ağzından çıkacak her söze kilitlenmiş durumda… Taraftarın en çok merak ettiği konu, teknik direktörün kim olacağı. Ancak iki başkan adayı da isim açıklamaktan kaçınıyor. Hakan Safi, yarıştığı Yıldırım'a yaş üzerinden salvolar gönderirken şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. Libero TV'ye konuşan Safi şunları söyledi:

CESARET VE MADDİYAT ŞART

Adımı kulüp başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı tabelada görmek istiyorum. "Bu adam da Fenerbahçe'de güzel işler yaptı, şampiyonluklar kazandırdı" desinler bu benim için yeter.

Aziz Yıldırım'ın tecrübesine karşılık avantajım gençliğim.

Fenerbahçe başkanlığı, yöneticiliği zor işler… Gençlik lazım, cesaret lazım, yetenek lazım. Maddiyat tabii ki lazım, her şeyden önemlisi iştah lazım.

Bu işler insanın kimyasını çok değiştiriyor. Bu işleri yapma yaşı 50-65 arası. Bu iş ne 40 yaşında yapılır ne de 65 yaşında yapılır. Bizim için de en doğru zaman diyorum. Ben de orta yaştaki en verimli zamanımı Fenerbahçe'ye vermeye geliyorum. Benim için çok kıymetli Fenerbahçeme feda olsun. En güzel çağımdayım.

Kendi özel hayatımı, ailemi bırakıp F.Bahçe'nin neferi olmaya geliyorum.

AİLEMDEN TEK TEK İZİN ALDIM

Yeni nesil heyecanlı, iddialı diye bana oy vermeli. Eskiden yeni olmaz. Değişimin de önünde kimse duramaz.

8 Haziran'dan itibaren Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlerde yaşatacağız.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum. Kafamda başka bir şey yok. İlk yılımda 12 yıllık kadersizliği bitirmek istiyorum.

Hayatımda iddia ve başarmak var.

Ailemin tüm fertlerinden tek tek izin aldım. Çünkü Fenerbahçe'ye bir hayat vermek lazım.

Ben de Fenerbahçe'nin büyüklüğünden besleniyorum.

Taraftarımızı mutlu etme sevdasıyla yola çıkıyorum. En büyük ödülümü de seçilince almış olacağım.

İÇİM İÇİME SIĞMIYOR

Taraftarın istediği ile benim gerçeklerim uyuştuğu için standart her zaman çok yüksek olacak.

Ben de iddialı bir adamım. Hayatım bana kurulan tuzakları, kaleleri yıkmakla geçti. Herkes mutlu olacak. Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere getireceğiz. Gençler Hakan Safi'nin umut olduğunu görüyor. Ben de onlar gibi heyecanlıyım. İçim içime sığmıyor.