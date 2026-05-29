Giriş Tarihi: 29.05.2026

Helal olsun Osimhen!

Nijeryalı yıldız, amatör futbolcunun sosyal medyadan yaptığı yardım talebine hemen cevap verdi. Oyuncunun diz kapağı ameliyatının masraflarını üstleneceğini açıkladı

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, meslektaşına büyük bir jest yaparak takdir topladı. Daha önce kendisiyle fotoğraf çektiren amatör futbolcu Paul Chukwuebuka, sosyal medyadan bu görseli paylaşarak, "Bana yardım edin lütfen" notunu düştü. Diz kapağı ameliyatı için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Chukwuebuka, bu paylaşımına Osimhen ile birlikte birçok futbolcuyu da etiketledi. Nijeryalı yıldız ise hemen yanıt vererek alkış aldı. "Hemen halledelim" diyen Osimhen'in, ameliyatın masraflarını üstleneceği açıklandı.

