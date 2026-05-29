Helal olsun Osimhen!

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, meslektaşına büyük bir jest yaparak takdir topladı. Daha önce kendisiyle fotoğraf çektiren amatör futbolcu Paul Chukwuebuka, sosyal medyadan bu görseli paylaşarak, "Bana yardım edin lütfen" notunu düştü. Diz kapağı ameliyatı için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Chukwuebuka, bu paylaşımına Osimhen ile birlikte birçok futbolcuyu da etiketledi. Nijeryalı yıldız ise hemen yanıt vererek alkış aldı. "Hemen halledelim" diyen Osimhen'in, ameliyatın masraflarını üstleneceği açıklandı.

