İcardi planda yok!

Geride kalan sezon Osimhen'in arkasında bekleyen Mauro İcardi, oynadığı 47 maçın 19'una ilk 11 başladı. Sahada kaldığı 2 bin 93 dakikada 16 gol-3 asiste imzasını koyan İcardi'nin sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray'dan yeni teklif alan Arjantinli star, tatil dönüşünde cevabını verecek. Başkan Dursun Özbek'in kalmasını istediği İcardi'ye 1 yıl için 4 milyon Euro önerildi. Menajeri Elio Pino, 10 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncusuna teklif edilen ücreti ve kontrat süresini yeterli bulmadı. İcardi'nin ise önceliği daha çok süre almak… Ancak Galatasaray cephesi, İcardi'ye yaptığı teklifi güncellemeyi düşünmüyor. Teknik direktör Okan Buruk da İcardi'nin durumundan bağımsız yedek golcü takviyesi istiyor. Arjantinli yıldıza göre planlama yapmayan Buruk, Osimhen'e alternatif yeni bir isim arıyor.

BERTUĞ HAMLESİ

Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım için nabız yoklandı. Takımda kalırsa 3. forvet konumuna düşecek İcardi'nin ayrılma ihtimali daha yüksek.

94 DAKİKADA BİR KATKISI VAR!

Japonya'da tatilini sürdüren İcardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.