Kime elini atsa olmadı!

Bir an önce teknik direktör sorununu çözüp, gelecek sezonun planlamasına yönelik çalışmalarına hız vermek isteyen Beşiktaş, şu ana kadar girişimlerinden sonuç alamadı. Futbol direktörü Önder Özen, önceki gün Portekiz'e giderek Filipe Luis için görüşmelerde bulundu. Ancak Brezilyalı hoca, Monaco ile anlaştı. Nuno Espirito Santo'nun da West Ham United ile yola devam edeceğinin açıklanmasının ardından Önder Özen, İstanbul'a eli boş döndü. Beşiktaş'ı geri çeviren bir başka isim Razvan Lucescu oldu. Rumen hoca, PAOK'la derin bağlarının olduğunu belirterek siyah-beyazlıların teklifini reddetti. Dino Toppmöller adaylar arasındaki yerini koruyor olsa da 45 yaşındaki teknik adama Bundesliga'dan teklif gelmesi, Kartal'ın işini zorlaştırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş, Baraga'nın hocası Carlos Vicens'i gündemine dahil etti. Uzun yıllar Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen Vicens, bu sezon Braga'yı lig dördüncüsü yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.

YENİDEN CHUKWUEZE

Beşiktaş, geçen yaz da kadrosuna katmak istediği Samuel Chukwueze'yle ilgileniyor. Cengiz Ünder'den sonra Rashica'yı da kadroda düşünmeyen Beşiktaş, Cerny ile birlikte forma rekabetine girecek bir isim arıyor. 27 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ın opsiyonları arasında olduğu aktarıldı.