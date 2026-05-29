Luis Enrique: Ortada bir favori olduğunu düşünmüyorum!

Arsenal'in Premier Lig'de 22 senelik şampiyonluk hasretini bu sezon bitirdiğinin hatırlatılması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, meslektaşı Mikel Arteta ile ilgili, "Bence özellikle bu yıl Premier Lig'i kazanmayı hak ettiler. En iyi, en istikrarlı takım onlardı. Manchester City ile zorlu bir süreç oldu ama onların ligi kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Sanırım Arteta'nın Arsenal'deki altıncı yılı. Orada ne tür bir takım kurduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Luis Enrique, geçen sezon PSG tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl zaten tarih yazmış olsak da bu durumun bizim için bir motivasyon olduğu açık. Hedefimiz, dünyanın en iyi takımlarından biri olmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon organizasyonun eleme turlarındaki performanslarını öven Enrique, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçları beğendim. Play-off'ta Monaco'ya karşı oynadığımız iki maç, ardından Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih ile karşılaştık. Bence oynadığımız bu 8 maçta nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu maçların çoğunda domine eden taraftık. Acı çekmemiz gereken anlar oldu. Bu tarz bir acıya ihtiyacımız da vardı. Sonunda nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Yeniden, ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline geliyoruz. Bu herhangi bir takım için başarılması çok zor olan ve bizim için de tarihi bir durum." şeklinde görüş belirtti.

Luis Enrique, yarın finalde karşılaşacakları Arsenal'i yakından tanıdıklarını dile getirdi.

Son yıllarda birkaç kez karşılaştıklarını aktaran İspanyol teknik adam, "Arsenal, çok iyi bildiğimiz bir rakip. Hem hücum hem de savunma performansımızı daha da yukarı taşıyacağımızı düşünüyorum. Bir finali yönetmeyi bilmek her zaman farklıdır. Harika bir stadyumda olacağız. Yarın bu tarz bir maçı oynamanın tadını çıkarmak bence en temel şey. Çünkü bir daha ne zaman Şampiyonlar Ligi finali oynayabileceğinizi asla bilemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.