Marquinhos: Bir finalde neler olacağını bilemezsiniz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Arsenal ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain'de Marquinhos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalara bulundu.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak için daha büyük bir motivasyonları olduğunu söyledi.

Geçen sezon ilk kez kazanma motivasyonları olduğunu dile getiren 32 yaşındaki stoper, şunları kaydetti:

"Bu motivasyona sahip olmak gerçekten çok önemli. Geçen yıl bunu söyledik, birbirimize hatırlattık ve sahada da gösterdik. Bu yıl da yapmamız gereken ve bu finalde yapacağımız, sahada her şeyimizi vermek olacak. Çünkü bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığınızda, bu anı bir kez tattığınızda, benzer anları tekrar tekrar yaşamayı çok istiyorsunuz. Bugün bile finalden sonraki o soyunma odasındaki hisleri ve duyguları çok iyi hatırlıyorum. Bizler rekabetçi insanlarız ve her zaman bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Aç olmalıyız, motivasyonumuz olmalı. Bu kupayı kazanma motivasyonu, açlığı ve hırsı geçen yıldan beri hiç değişmedi, hatta belki şimdi daha da fazla. Çünkü bunun tadını aldık ve şimdi her zaman bu hissi ve bu heyecanı yaşamak istiyoruz."