Marquinhos: Bir finalde neler olacağını bilemezsiniz!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Arsenal ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain'de Marquinhos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalara bulundu.
Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak için daha büyük bir motivasyonları olduğunu söyledi.
Geçen sezon ilk kez kazanma motivasyonları olduğunu dile getiren 32 yaşındaki stoper, şunları kaydetti:
"Bu motivasyona sahip olmak gerçekten çok önemli. Geçen yıl bunu söyledik, birbirimize hatırlattık ve sahada da gösterdik. Bu yıl da yapmamız gereken ve bu finalde yapacağımız, sahada her şeyimizi vermek olacak. Çünkü bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığınızda, bu anı bir kez tattığınızda, benzer anları tekrar tekrar yaşamayı çok istiyorsunuz. Bugün bile finalden sonraki o soyunma odasındaki hisleri ve duyguları çok iyi hatırlıyorum. Bizler rekabetçi insanlarız ve her zaman bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Aç olmalıyız, motivasyonumuz olmalı. Bu kupayı kazanma motivasyonu, açlığı ve hırsı geçen yıldan beri hiç değişmedi, hatta belki şimdi daha da fazla. Çünkü bunun tadını aldık ve şimdi her zaman bu hissi ve bu heyecanı yaşamak istiyoruz."
Teknik direktör Luis Enrique hakkındaki düşünceleri sorulan Marquinhos, "Geldiğinden beri bazı şeyleri yerine oturtan bir teknik direktör oldu. Kendi felsefesini yerleştirdi. Stratejileri vardı ve bunları uygulamaya koydu. Şanslıyız ki uygulamaya koyduğu şeylerin büyük bir çoğunluğu çok iyi sonuç verdi. Bir grubu, oyuncuları ancak bu şekilde ikna edebilirsiniz. Sadece kelimelerle, sadece 'Şunu yap, bunu yap' demekle olmaz. Bu yüzden şu an bu noktadayız. O gerçekten olayları çok iyi gören bir teknik adam. Sadece taktiksel bir teknik direktör değil, bizi duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak da hazırlayan biri. Gerçekten çok komple bir teknik direktör ve bize söylediği, yaptığımız şeylerin işe yaradığını, doğruluğunun kanıtlandığını her geçen gün daha çok görüyoruz. Çok üst düzey bir teknik direktör ve umarım Paris Saint-Germain'de onunla daha uzun süre birlikte kalırız." diye konuştu.
Marquinhos, Arsenal'in duran top taktiğine çalıştıklarını anlatarak, "Son yıllarda Arsenal'e karşı epey oynadık. Onların bu konudaki gücünü biliyoruz. Arsenal takımına karşı oynamanın ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun farkındayız. Bu yüzden duran toplara, savunma yapmaya, hücum etmeye hazır olmalısınız. Liverpool, Bayern Münih, Chelsea gibi takımlar maçların belli anlarında bizi zor durumlarda bıraktı. Ancak biz her seferinde sahada karşılık vermeyi bildik. Bir maçta, özellikle de bir finalde neler olacağını bilemezsiniz. Küçük detaylar belirleyici olacaktır. Bu tarz detaylarda nasıl savunma yapacağınızı, nasıl hücum edeceğinizi, nasıl karşı koyacağınızı bilmek, bir duran topu nasıl savunacağınızı veya bir duran topta nasıl hücum edeceğinizi bilmek önemlidir. Biz de tüm bu detaylara en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.