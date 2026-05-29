Martin Odegaard: Neler yapabileceğimizi biliyoruz!

Odegaard, Premier Lig şampiyonluğunun kendilerine güven verdiğini belirterek, "Takım olarak sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Bence bunu çok uzun bir süredir gösteriyoruz. Dünyanın kazanması en zor ligi olan Premier Lig'i kazanmış olmak bize büyük bir güven veriyor. Ne olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kaliteli oyunculara sahip iyi bir takıma karşı oynayacağız ama kendimize, yapabileceklerimize, oynayabileceğimiz futbola ve alabileceğimiz sonuçlara inancımız tam. Ana düşüncemiz kendimiz olmak, yapabileceklerimize ve kontrol edebileceklerimize odaklanmak. Büyük bir maç olacak ve biz buna hazırız. Takıma ve sahada yapabileceğimiz her şeye inancımız tam." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, sezon başında transfer edilen İsveçli santrfor Viktor Gyökeres'in performansıyla ilgili soruya, "Bence geldiğinden beri harikaydı, bizim için inanılmaz işler yaptı. Çok gol attı, kritik goller kaydetti. Sadece golleri değil, oynayış tarzı, sahada oluşturduğu çekim alanı kalanlarımız için büyük boşluklar bırakıyor. Her maçta kesinlikle her şeyini veren biri ve çok sıkı çalışıyor. Kararlı duruşuyla kale önünde fark yaratıyor. Özel bir oyuncu ve ona sahip olmak harika. İlk sezonunda şimdiden bir kupa kazanmış olması da hiç fena değil." yanıtını verdi.

Martin Odegaard, maçın penaltılara gitme ihtimalinin sorulması üzerine PSG'nin kalecisi Matvey Safonov ile ilgili, "Rakibimizi her açıdan, elimizden gelen her şekilde analiz ediyoruz. Yarın penaltıların da bir ihtimal olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buna da hazırlandık ve her şeyi inceledik. Yarınki finale iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

