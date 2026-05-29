Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müthiş stadyum yeni sezona yetişecek
Giriş Tarihi: 29.05.2026

Ankara Stadyumu inşaatının %90’ı bitti. Kırmızı-beyaz koltuk montajlarına başlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli Ankara Stadyumu'nun 2026-27 sezonuna yetiştirilmesi bekleniyor. ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar, inşaatta genel ilerleme oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını, bina içi faaliyetlerin ve imalatların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Ana stat yapısının yüzde 95 seviyesinde bittiğini aktaran Saraçlar, "Bütün planlamalarımız 2026-27 futbol sezonuna yetiştirilmek üzerine'' diye belirtti. Cem Saraçlar, stadyumun kırmızı-beyaz renklerde tasarlanan tribün koltuklarının montaj sürecinin başlandığını dile getirerek, "Koltuk bağlantılarına başladık, koltukların yüzde 50'ye yakını imal edilmiş ve şu anda sahada bulunuyor. Bayram sonrası inşallah hızlı bir şekilde koltuk montajlarımıza başlayacağız" dedi. Yeni stadyumun yalnızca futbol karşılaşmalarına değil, birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlandığını vurgulayan Saraçlar, "Yapının içinde 160.000 metrekare kapalı alanda yaklaşık 15 farklı spor branşında antrenman yapılabilecek salonlar mevcut. Boks, atıcılık, tekvando, karate, buz hokeyi, masa tenisi gibi birçok farklı branş için antrenman salonları hazırlanıyor'' ifadelerini kullandı.

#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI #TOKİ

