NBA’de Batı Konferansı şampiyonluğu son maça kaldı! Spurs, Thunder’ı mağlup etti...

Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:51

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

AA
Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 6. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 28 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte Dylan Harper 18 ve Stephon Castle 17 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 15, Jared McCain'in 13 ve Cason Wallace'ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dördüncü galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

Serinin 7. maçı, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AMERİKAN BASKETBOL LİGİ ( #SAN ANTONİO SPURS

