Ousmane Dembele: Tarihi bir şey olabileceğini biliyoruz!

Arsenal'in Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdiğini hatırlatan Dembele, "Arsenal çok iyi bir takım. Bunu Premier Lig'deki zaferleriyle gördük. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider olarak tamamladılar. Çok iyi bir grafik çizdiler. Premier Lig'i kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmeyi hak ettiler. Futbolu çok iyi oynayan bir takım. Her alanda iyiler. İyi hücum edip, iyi savunma yapıyorlar. Duran toplarda da çok tehlikeliler. Bence çok da iyi bir teknik direktörleri var. Muazzam bir iş çıkardı. Başlarda onun için kolay olmadı ama günün sonunda Premier Lig'i kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi finalinde olmayı hak etti." diye konuştu.

Geçen yıl Ballon d'Or kazanmasının kendisini etkilemediğini belirten Dembele, "Bu durum benim kişiliğimi veya oyun tarzımı pek değiştirmedi. Tabii ki artık çok daha fazla sorumluluğum olduğunu biliyorum. Sadece sahada iyi olmaya çalışıyorum. Bu kulüple, teknik ekiple ve kadroyla kupalar kazanma arzusu ve açlığı içimde hep var. Şu an kafamda sadece bu var. Bireysel ödüllerin çokça konuşulduğunu biliyorum ama onlar sonra gelir. En önemlisi Paris Saint-Germain ile kazanmak, taraftarlarımızı gururlandırmak, bu kulübü mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kulüp tarihinin ilk "Devler Ligi" zaferini yaşadıklarını hatırlatan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, "Mayıs ayı sonunda her zaman bir Şampiyonlar Ligi finali oynamak istersiniz. Geçen yıl bize gerçekten çok iyi gelen o ilk ünvanı elde etmiştik, hepimiz çok mutluyduk. PSG için tarihi bir geceydi ama şu an her şey sıfırdan başlıyor. Kupalar kazanmaya başlamak istiyoruz. Gerçekten büyük hedefleri olan genç bir kadromuz var. Burada durmak istemiyoruz. Yarın kazanmak çok önemli. Bunun gerçekten tarihi bir şey olabileceğini biliyoruz. Konsantre kalacağız. Karşımızda iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kulüp için çok önemli olan bu kupayı getirebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.