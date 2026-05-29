Silikon Vadisi’nin kalbindeki stat, Dünya Kupası’na hazır!

ABD'de San Francisco yakınlarında bulunan ve 17 Temmuz 2014 tarihinde kapılarını açan Levi's Stadyumu, yaklaşık 172 bin metrekarelik alanda sürdürülebilir mimarisi ve teknolojik entegrasyonuyla dikkati çekiyor.

Açıldığı günden bu yana spor ve eğlence dünyasının merkezlerinden biri haline gelen Levi's Stadyumu, Super Bowl 50, 2016 Copa America Centenario gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TAKIMLAR VE İLK GOL

Levi's Stadyumu, NFL'in köklü takımlarından San Francisco 49ers'a ev sahipliği yapıyor. Stadyumdaki ilk sportif etkinlik ise 2 Ağustos 2014 tarihinde, MLS takımları San Jose Earthquakes ile Seattle Sounders arasında oynanan futbol maçı oldu.

Bu tarihi müsabakadaki ilk golü, San Jose Earthquakes forması giyen Yannick Djalo kaydetti.

KAPASİTE VE REKORLAR

Amerikan futbolu müsabakalarında 68 bin 500 seyirci kapasitesine sahip stadyum, özel etkinliklerde 75 binin üzerine çıkabiliyor. Stadyum, 2019 yılındaki Kolej Futbolu Şampiyonası finalinde 74 bin 814 seyirciyi ağırladı.

2026 DÜNYA KUPASI

Levi's Stadyumu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Stadyum çevresindeki teknoloji kampüsleri ve geniş alanlar, futbolseverler için turnuva süresince interaktif taraftar parklarına dönüştürülecek.

Silikon Vadisi'nin inovasyon ruhunu yansıtan dijital deneyim alanları, stadyum çevresindeki etkinliklerin merkezinde yer alacak.

