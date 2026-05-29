‘Stadyum benden şampiyonluk sizden’

Fenerbahçe
'de projelerinden biri stadyumun büyütülmesi olan başkan adayı Aziz Yıldırım
, yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı ile bir araya geldi. Özbağı, stat büyütme operasyonunun başında olacak.
İkilinin yer aldığı bir video paylaşılırken Özbağı, "Fenerbahçe'ye aşırı yük getirmeyecek şekilde olacak. 30 ila 40 milyon dolar ilave gelir gelecek bu kapasite artışından dolayı. Ben çok emek sarf ettim bu stat yapılırken ama siz olmasaydınız bu yapılamazdı" dedi. Yıldırım ise "Sen şimdi diyorsun ki seneye Mayıs ayında bu stadı bitirmiş olacağız, 64 bin kişinin önünde kupayı inşallah kaldıracağız.
Şampiyonluğu da burada kutlayacağız" ifadelerini kullandı. Özbağı da "Başkanım söz veriyorum. Bu stadı şampiyonluktan önce bitireceğim.
Stat benden, şampiyonluk sizden" dedi. Yıldırım ise "Şampiyonluk kolay, sen stadı yap" şeklinde yanıt verdi.