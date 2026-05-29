Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 20:31

2026 Dünya Kupası öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, "Çocuklar iyi çalışıyorlar. Bu yola çıktığımızda bizim bir hedefimiz vardı. Sağ olsun bakanımızla Karadağ'da da beraberdik, Kosova'da da beraberdik. Ben kongreye 12 gün kala, 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday oldum, 'Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım' dedi. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Bu yetenekli çocuklarla beraber, Türk milletinin gücünü de arkasına alarak Allah nasip ederse 18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz" diye konuştu.

