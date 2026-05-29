Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Andre Onana olmazsa B planı hazır!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:02

Trabzonspor'da Andre Onana olmazsa B planı hazır!

Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak transfer dilen Andre Onana için yeniden girişimlerde bulundu. Bordo-mavililer, Kamerunlu eldivende istediği sonucu alamazsa B planını devreye sokacak.

SPOR SERVİSİ Futbol
Trabzonspor’da Andre Onana olmazsa B planı hazır!
  • ABONE OL

Kaleci problemini çözmek için harekete geçen Trabzonspor'da Andre Onana'nın devam etmesi isteniliyor.

Bu doğrultuda tecrübeli eldiven ve kulübü Manchester United'a resmi teklif iletildi. Ekonomik açıdan oldukça cazip şartlarda bir sözleşme önerilen Onana ise düşünmek için süre istedi.

B PLANI YERLİ

Fırtına, Onana'nın olumsuz cevap verme olasılığını da göz önünde tutarak B planını yedekte bekletiyor. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini başka kulüpte sürdürmeyi tercih ederse transfer komitesi vakit kaybetmeden yerli alternatifine yönelecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #ANDRE ONANA #MANCHESTER UNİTED

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Andre Onana olmazsa B planı hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA