Trabzonspor’da Andre Onana olmazsa B planı hazır!

Kaleci problemini çözmek için harekete geçen Trabzonspor'da Andre Onana'nın devam etmesi isteniliyor.
Bu doğrultuda tecrübeli eldiven ve kulübü Manchester United'a resmi teklif iletildi. Ekonomik açıdan oldukça cazip şartlarda bir sözleşme önerilen Onana ise düşünmek için süre istedi.
B PLANI YERLİ
Fırtına, Onana'nın olumsuz cevap verme olasılığını da göz önünde tutarak B planını yedekte bekletiyor. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini başka kulüpte sürdürmeyi tercih ederse transfer komitesi vakit kaybetmeden yerli alternatifine yönelecek.