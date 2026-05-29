Vincenzo Montella A Spor’da açıklamalarda bulunuyor!

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde Riva'da hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, A Spor'un özel yayın konuğu olarak soruları yanıtlıyor.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Bizim hedefimiz Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemek ve ilk etapta gruptan çıkmak. Baskıların olması çok normal. Çünkü milli takım teknik direktörlüğünde bir milleti temsil ediyorsunuz. Bizim yapmamız gereken, duyguları iyi yöneterek elimizden geleni vermek.

"BUNLAR BAHANE DEĞİL"

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na play-off'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenmanlar sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız, kamp yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran. Bunlar bahane değil. Dünya Kupası'na gidiyorsanız ufak tefek şeyleri aşmanız gerekiyor.

"BİLİNÇLİ YAKLAŞMAMIZ LAZIM"

Avustralya 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. Oraya alışkınlar. Paraguay, büyük milli takımlara karşı oynamaya alışık bir takım. Zorlu bir rakip. ABD çok iyi bir takıma sahip. Ev sahibi. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama öncelikle bilinçli yaklaşmamız lazım.

"AVUSTRALYA MAÇI KOSOVA MAÇINA BENZİYOR"

Öngörülmesi zor bir gruptayız. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Maç içerisinde bazen hep beraber savunma veya hücum yapmamız gereken anlar olacak. Avustralya maçı biraz Kosova maçına benziyor. Acele etmeden, birlikte oynamamız gerekiyor. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakarlık yaparak oynamalıyız.

Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken; Avustralya'ya odaklandığımızda, futbolcularımızın kondisyonları, özelliklerine göre strateji seçeceğiz. Oyun metodlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak.

"TÜRKİYE BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Duygusal anlamda milli takım teknik direktörlüğü bana çok şey kattı. Her maçı final gibi görüyorum. Tarihi bu kadar büyük, kültürel olarak çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğim için çok mutlu ve çok gururluyum. Hedefim ilk başta Avrupa Şampiyonası'ydı bu güzel milli takımla. Aklımda her zaman Dünya Kupası vardı. Sözleşmemi de bu yüzden hiçbir şeye bakmadan yeniledim. Bu bilinçle hareket ettiğinizde ve bir ülkeyi temsil ettiğinizde en iyisini yapmak istiyorsunuz, bunun gururunu yaşıyorsunuz.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör