‘Zamanı geldi değil mi baba’

F.Bahçe başkan Adayı Hakan Safi
, seçim çalışmalarına istinaden bir kısa film yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularının yapay zekayla canlandırıldığı videoda 1907'de çalışmaya başlayıp, 2014'te duran şampiyonluk sayacının, Safi'nin gelişiyle tekrar çalışması dikkat çekti.
Ayrıca kızının, Hakan Safi'nin koluna girerek "Baba, zamanı geldi değil mi"
demesi videodaki detaylardandı. Safi'nin şu sözleri de kısa filmde yer aldı: "Fenerbahçe
'nin şanlı tarihini bir kere daha geri getireceğiz. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında şampiyon yapacağız.
Nasıl yapacağımı da çok iyi biliyorum. Benim Fenerbahçe'me 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız."