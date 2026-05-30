18’lik Roberto’ya 6 milyon Euro

Transfer çalışmalarında rotasını Güney Amerika'ya çeviren Trabzonspor
, Flamengo
'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto'yu gündemine aldı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosunu katmak isteyen bordomavililer, Brezilya
kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde Fırtına'nın işi hiç de kolay görünmüyor.
Çünkü, genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan futbolcunun, takımdan ayrılması bekleniyor.