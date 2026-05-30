Abdullah ERCAN: Montella’nın içi kıpır kıpır

Riva'da Cüneyt Şen'le birlikte yaptığımız röportajda öncelikle şunu söylemem lazım: Montella'nın konsantrasyonunu oldukça yüksek gördüm. Mesela bir uygulama yapmış bugüne kadar… Tesiste idman yapan oyuncular kulüp takımlarına gelir gibi idmana geliyor, çalışıp ardından da ailelerinin yanına dönebiliyor. Bu dönemde çok doğru bir uygulama. Takımda izin verilenler, özel idman yapanlar vardı. Milli Takım Riva'da bugün (dün) tam kadro toplandı. Asıl kamp bundan sonra başlıyor. Hoca çok açık sözlü, her şeye yanıt veriyor, kişisel yanıtlar veriyor. Bence Montella'nın içi kıpır kıpır. Ama bunu da çok belli etmiyor. Kafasında sürekli çalışmak var. Bunun da ipuçlarını sık sık tekrarlayarak veriyor. Bence bu önemli bir nokta. Takıma çok güveniyor. Rahatlığı da bu konuda. Tüm rakipleri iyi çalıştığı bir dönemde. Sorularımıza güler yüzlü cevaplar vermesi bana göre takıma inancının da bir göstergesi.

RAKİP SEÇİMİ ÇOK PLANLI!

Kadro seçimi ve sonrasındaki kadrodan çıkarılacak isimler önemli elbette. Benim izlenimim; Beraber hareket ettiklerini bırakmak istemiyor. 'Eğer kadroya farklı profil alırsam onun da birkaç bölgede oynayacak olması lazım' düşüncesi hakim. Kuzey Makedonya maçında bazılarını oynatmayacağının mesajını verdi. Kerem bunlardan biri. Mesela Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarının tercihi de planlıymış. Biri Avustralya, biri Paraguay'ın tarzına benzediği için seçilmiş. Şampiyona sonrası ne yapacağı ile ilgili bence arada… "Her antrenör gibi yeşil sahanın kokusunu özledim" yanıtını verirken bu arada olduğunu da gösterir. İyi bir izlenim bırakıp ayrılabilir anlamı da çıkarılabilir.