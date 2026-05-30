Avrupa kralını arıyor

Şampiyonlar Ligi finalinde bugün PSG ile Arsenal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak. TRT 1'den ekranlara gelecek mücadelede geçen sezon kupayı alan Fransız ekibi üst üste kazanmanın, İngiliz kulübü ise tarihinde ilk kez bu mutluluğu yaşamanın peşinde. PSG, lig etabında 8 maçta 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi ile 14 puanla 11. sırada yer aldı. Monaco, Chelsea, Liverpool ve B. Münih'i yenerek finale geldi. Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal ise lig bölümünde tüm maçlarını kazanırken ardından B.Leverkusen, Sporting ve A.Madrid'i geçerek finale geldi.

ÜÇLÜK PEŞİNDE!

Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Konferans Ligi'nde ise Crystal Palace zafere ulaşırken Arsenal kazanırsa İngilizler üçleme yapacak.

KASALARI DOLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde finale gelen Arsenal şimdiye kadar 73.8 milyon Euro kazanırken PSG ise 67.8 milyon Euro gelir elde etti. Londra kulübü şampiyon olursa 80.3 milyon Euro'ya uzanacak, Paris temsilcisi gülerse 74 milyon Euro'ya ulaşacak. PSG geçen sezon şampiyon olduğunda 83 milyon Euro kazanmıştı.

RAKAMLARLA FİNAL

PSG tarihinde 3. finaline çıkıyor. Fransız ekibi 2020'de B.Münih'e yenilirken geçen sezon ise Inter'i 5-0 devirmişti. Arsenal 2006'da ilk kez final oynarken Barcelona'ya 2-1 yenilmişti. Bu maç Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. finali olacak. Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fransız takımları 8, İngilizler ise 26 kez final oynadı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı kazandı. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez ile en çok kazanan takım durumunda.