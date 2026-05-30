Aykut Kocaman’ı değersizleştirmeyin

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Burada teknik direktörün kim olacağı yönündeki soruları yanıtlayan Yıldırım, "Ben sosyal medyaya bakıp karar vermem. Okumam sosyal medyayı. Çünkü benim aklım onlardan fazla. Ancak aklın azsa onun etkisinde kalırsın. Şimdi soruyorum; Aykut Kocaman gelir-gelmez ayrı konu, aynı şeyi oyuncular için de söylüyorum. Bunlar bizim değerimiz. Bu değerleri tu kaka yapmak kolay. 'Aykut hocayı açıklarsak seçimi kaybederiz' diyorlar. Kaybedersek kaybederiz, hiç önemli değil. Aykut hocayı değerlendirirken hangi yönüyle pozitif, hangi yönüyle negatif ona bakacağız. F.Bahçe'de şampiyon oldu, Konya'da Türkiye Kupası'nı kazandı. Yaptıklarını unutuyorsunuz. Mourinho geldi de ne oldu sanki?" dedi.

KEREM'İN BONSERVİSİNİ KULÜP ÖDEMİŞ

Aziz Yıldırım, dün gece katıldığı bir televizyon programında da şu bilgiyi paylaştı: "Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini kulüp ödemiş. Hakan Safi, Kerem'in maaşını ödeyecekmiş. Kulüpten aldığımız bilgi bu." Kerem, Benfica'dan 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığında alınmıştı.