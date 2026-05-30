Aziz Yıldırım, A Spor’da açıkladı! Transfer sözleri: İstesem santrforlar yarın gelir

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerdeki seçim öncesi A Spor'da canlı yayına konuk oldu.
Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve 3 yabancı ismin gündemde olduğunu dile getirdi.
Aziz Yıldırım'ın A Spor ekranlarındaki açıklamaları şu şekilde:
Hoca konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile görüşmeler yapılıyor.
Aykut Kocaman illa bizim hocamız olacak diye bir şey yok ama 18 maçta 17 galibiyet aldı! Geri oynatmadı, herkesi yendi! Bir tek içerde Bursaspor ile berabere kaldı! Ertesi sene 3 Temmuz'dan dolayı oyuncular kulüpten ayrıldı. Bizler hapisteyken, Aykut Kocaman burada liderlik yaptı. Bizim sahamızda verilmeyen penaltılarla, berabere kalarak şampiyonluğu kaçırdık. Sonra Konya'da kupayı kazandık!
"O ZAMAN SOSYAL MEDYA YÖNETSİN"
Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok! Sosyal medyada bir takım spor yazarları olarak geçinenler de sürekli Aykut Kocaman'ı eleştiriyor! Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar! Bunlar Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi gibi kulübü idare edemez! O zaman sosyal medya yönetsin! Herkes aklı selim düşünsün! Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin! Ama artıları ve eksileri değerlendirdiğinde, artısı çok fazla! Görecekler!
Aykut Kocaman'ın bir eksik yönü var, basın ve sosyal medya ile samimi olsa, bunlar olmaz! Dobra çocuktur, kendisini geliştiriyor! Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani... Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum! Aykut Kocaman olur veya olmaz ama ben kendisini seviyorum. 3 Temmuz'da sürekli yanımızdaydı.
Yabancıya gidiyorsunuz, 15 milyon euro maaş, 5 milyon euro prim istiyor! Teknik direktör için yönetim kurulu olarak henüz konuşmadık. Haftaya ya da seçimden sonra oturup konuşacağız.
"İSTESEM SANTRFORLAR YARIN GELİR"
İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gelsinler. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri.
Galatasaray'ın ne kadar geliri var? Şampiyonluk paralarını yediler, para mı kaldı? Riva'yı yediler... Şimdi konuşacağım yanlış anlaşılacak! Florya'yı şey yaptılar... Paraları yediler, biz de yedik! Aradaki fark 50-100 milyon euro! Onu da sağlarız, ne olacak yani!
Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Kendisi inanmıyorsa, çalmıyor! VAR da devreye girmiyor! Bizim hakemler ya dışardan baskı altındalar ya da ekip olarak birine kızıyorlarsa, sahada cevap veriyorlar! Dışarıda kızdıklarına, sahada cevap vermemeleri lazım! TFF ve MHK ile konuşacağız! İstediğimiz tek şey, hakkımız yenmesin! Bunu yapmazlarsa, tavrımızı belirleriz! Öyle kolay değil yani!
Bu sene çok önemli! Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var! Aleyhimize çalamazlar! Hemen müdahale ederiz! Kavgaya gelmiyoruz, camiamıza umut vermeye geliyoruz! İyi yönetirler, ben kazanamam... Olur bu, futbol... Onu tartışırız ve çözmeye çalışırız! Hakem aleyhimize iş yaparsa susmam ve gereğini yaparım!
Semedo var, Mert var... Mimovic kim bilmiyorum. Buraya oyuncu bakıyorlar, 'Bakın' dedim. Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı! Defans ile forvetin arası 30 metre. Ederson da hatalı, önündeki de hatalı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım! Varsa dertlerini çözmek ve ikna etmek lazım! Gönderdik, zaten parasını ödemişiz. 11 milyon euro ödeyeceğiz. Yeni kaleci alınca bonservis ve maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon euro altında ödersiniz. Dominik Livakovic var, ona da 10 milyon euro verdik. Kiraya yolladık, bunları yapmayacağız.
"KANTE'YE 70 MLYON EURO VERDİLER"
Sidiki Cherif için konuştum ama bonservisini eleştirdim. İki seneye iyi oyuncu olabilir ama acil ihtiyaç olan yere 2 milyon euro verdiniz. 20 daha verdiniz, 40 milyon euroya iyi bir santrfor alırdınız. Çocuğun üstüne yükü bırakmayın. N'Golo Kante'ye 70 milyon euro verdiler, böyle duydum. Bir tanesi Rusya'ya gitti, öbürü Suudi Arabistan'a gitti. Ne aldık, ne verdik bilmiyorum! Siz biliyor musunuz?
Tesisler ne durumda bilmiyorum! Seçilirsek, gidip inceleriz ve karar veririz. Dışarıdan gazetecilerin çekimi ile ilgili... Tesis yapıldıktan sonra geçmiş yıllarda da vardı bu. Evlerin tepesine çıkıp çekiyorlardı gazeteciler. Hiçbir teknik direktör şikayet etmedi. Özel bir çalışmayı mı izliyorlar, ona bakmak lazım. İnceleriz durumu.
Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar! Kaç gol atmışız, onlar kaç gol atmış? İçerideki ruh önemli! Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona uymaya çalışıyor! Türkiye'de şampiyon olduk, güzel! Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım!
20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım! Zaten iki forvet aldıktan sonra bir şey kalmıyor! Stoper de alacağız! Şimdi konuşturacaksınız beni. İki tane stoper alacağız! Biri sol ayaklı olacak, biri benim gibi sağ ayaklı olacak! 22 Haziran'da resmi transfer dönemi açılacak, transferlerin hepsini yapacağız. Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alırsak, o biraz geç gelebilir. Onları inceliyorlar ve bana anlatıyorlar.
Basketbol şubesine Ömer Onan bakacak. Saras Jasikevicius iyi hoca. Zeljko Obradovic ile her akşam otururduk, 'Benden sonra Jasikevicius'u alın' dedi. Fenerbahçe her sene Final Four'a kalmalı, bir değer çünkü. Şampiyon her sene olmayabilirsiniz ama Final Four'da olmalısınız.
"CEZA KONUSUNA HAKİM DEĞİLİZ"
UEFA ile ilgili ceza konusuna hakim değiliz! Duyumlarla konuşuyoruz! İçeri girersek, hukukçular varsa bir şey önümüze getirecek. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını kulüp ödüyor, maaşını imaj hakkı adı altında diğer aday ödüyor. UEFA, 'Böyle olmaz, kulüp ödemeli maaşı' diyor. Hakan Bey kulübe parayı ödeyecek, kulüp de parayı Kerem'e verecek. Böyle olursa ceza gelmiyor!
Jose Mourinho'ya her ay tazminat ödendiği söyleniyor. Ödediğin bu paraları, 60 milyon euro'dan düşmen lazım! Yoksa limit dışı harcama yapıyorsun. Başka 1-2 oyuncuda da bu sıkıntılar var. Gelince düzeltilir. Tahminim önce para cezası gelebilir. Katlanırsa ceza gelir! Geçmişte bizi almadıkları gibi almazlar sizi! Avrupa'ya gidemezsiniz.
Taraftar bayrakları çıkarsın, şampiyonluk hazırlıklarına başlasın!