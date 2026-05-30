Aziz Yıldırım, A Spor’da açıkladı! Transfer sözleri: İstesem santrforlar yarın gelir

Semedo var, Mert var... Mimovic kim bilmiyorum. Buraya oyuncu bakıyorlar, 'Bakın' dedim. Ederson, Manchester City'de yıllarca oynadı! Defans ile forvetin arası 30 metre. Ederson da hatalı, önündeki de hatalı. Muazzam top atıyor, onu kazanmak lazım! Varsa dertlerini çözmek ve ikna etmek lazım! Gönderdik, zaten parasını ödemişiz. 11 milyon euro ödeyeceğiz. Yeni kaleci alınca bonservis ve maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon euro altında ödersiniz. Dominik Livakovic var, ona da 10 milyon euro verdik. Kiraya yolladık, bunları yapmayacağız.

"KANTE'YE 70 MLYON EURO VERDİLER"

Sidiki Cherif için konuştum ama bonservisini eleştirdim. İki seneye iyi oyuncu olabilir ama acil ihtiyaç olan yere 2 milyon euro verdiniz. 20 daha verdiniz, 40 milyon euroya iyi bir santrfor alırdınız. Çocuğun üstüne yükü bırakmayın. N'Golo Kante'ye 70 milyon euro verdiler, böyle duydum. Bir tanesi Rusya'ya gitti, öbürü Suudi Arabistan'a gitti. Ne aldık, ne verdik bilmiyorum! Siz biliyor musunuz?

Tesisler ne durumda bilmiyorum! Seçilirsek, gidip inceleriz ve karar veririz. Dışarıdan gazetecilerin çekimi ile ilgili... Tesis yapıldıktan sonra geçmiş yıllarda da vardı bu. Evlerin tepesine çıkıp çekiyorlardı gazeteciler. Hiçbir teknik direktör şikayet etmedi. Özel bir çalışmayı mı izliyorlar, ona bakmak lazım. İnceleriz durumu.

Alacağımız santrforlar Victor Osimhen etkisi yapar! Kaç gol atmışız, onlar kaç gol atmış? İçerideki ruh önemli! Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerleri de ona uymaya çalışıyor! Türkiye'de şampiyon olduk, güzel! Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım!

20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım! Zaten iki forvet aldıktan sonra bir şey kalmıyor! Stoper de alacağız! Şimdi konuşturacaksınız beni. İki tane stoper alacağız! Biri sol ayaklı olacak, biri benim gibi sağ ayaklı olacak! 22 Haziran'da resmi transfer dönemi açılacak, transferlerin hepsini yapacağız. Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alırsak, o biraz geç gelebilir. Onları inceliyorlar ve bana anlatıyorlar.

Basketbol şubesine Ömer Onan bakacak. Saras Jasikevicius iyi hoca. Zeljko Obradovic ile her akşam otururduk, 'Benden sonra Jasikevicius'u alın' dedi. Fenerbahçe her sene Final Four'a kalmalı, bir değer çünkü. Şampiyon her sene olmayabilirsiniz ama Final Four'da olmalısınız.