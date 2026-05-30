Aziz Yıldırım’ın gizli golcüsü: Mateta

Her fırsatta iki santrfor transferini bitirme aşamasına getirdiğini söyleyen Fenerbahçe
başkan adayı Aziz Yıldırım
'ın, Konferans Ligi'nde Crystal Palace
'a şampiyonluğu getiren golcü Jean-Philippe Mateta'yı gözüne kestirdiği kaydedildi. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi dernek ziyaretleri için İngiltere'ye giden Yıldırım'ın burada Fransız yıldızın menajeri ile bir araya geldiği ve şartlarını sorduğu ifade edildi.
Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Crystal Palace ve 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturacağı belirtildi.