Bahane yok engelleri geçeriz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. K.Makedonya ve Venezuela ile oynanacak maçlar öncesinde A Spor'a konuk olan İtalyan çalıştırıcı, özellikle ABD'deki kamp yeri, hava şartları ve organizasyonla ilgili tartışmalara da net bir şekilde yanıt verdi: "Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı. Avrupa'da mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na play-off'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız, kamp yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran. Bunlar bahane değil. Dünya Kupası'na gidiyorsanız ufak tefek şeyleri aşmanız gerekiyor. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi olmamız, bilinçli davranmamız lazım en iyi performansı verebilmek için..."

ÖNCE GRUPTAN ÇIKALIM

"Bizim hedefimiz adım adım ilerlemek ve gruptan başarılı şekilde çıkabilmek. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu biliyoruz. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor."

AVUSTRALYA ÇOK DİSİPLİNLİ

AVUSTRALYA: "Avustralya, 7. kez Dünya Kupası'nda, burayı oynamaya alışkınlar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım."

PARAGUAY: "Paraguay öyle bir takım ki büyük milli takımlara karşı oynamaya alışıklar. Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı oynadılar. Bu tarz bir milli takıma karşı oynamak her zaman zordur."

ABD: "ABD ise çok iyi bir takıma sahip. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi."

FUTBOLCULAR AKŞAM AİLELERİNE GİDİYOR

"Futbolcularımız çok fazla maç oynadı sezonda ama buraya çok motive geldiler. Dünya Kupası her futbolcunun hayali. Stratejimiz, kalabileceğimiz kadar Riva'da kalabilmek. Futbolcularımız, akşamları da ailelerine gidip vakit geçirebiliyor. Bu tarz zihinsel molaların çok faydası var."

OYUNCU GRUBUMUZ ASLA ÖNGÖRÜLEMEZ!

"Öngörülemez bir gruba sahibiz. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Biz ilk maça, Avustralya maçına full konsantreyiz. Geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Kosova maçına benzeyecek. Acele etmeden oynamalıyız. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakârlık yaparak oynamalıyız. Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde."

ÖZEL STRATEJİMİZ OLACAK

"Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Oyun metotlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak."

KULÜP DEĞİL MİLLİ TAKIM!

"Baskılar çok normal. Milli takım hocası iseniz baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı, kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Duygularımızı en iyi şekilde yönetmek ve futbolcularla beraber en iyi performansı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

BAZI OYUNCULARI ÜZECEĞİZ

"Kadroya hak eden birkaç kişi daha ekleyebilirdik belki de... Bu tarz turnuvalarda o yüzden rakamı küçük tutarlar, huzursuzluk olmasın diye kadroda. Bu tarz turnuvalarda acil durumlarda neler yapmanız gerektiğini öngöremezsiniz. Birçok farklı pozisyonda oynayan futbolcu avantajlı oluyor. Kadroyu açıklamamız gereken günde birkaç futbolcuyu üzmüş olacağız. Zor bir karar, zor bir gün olacak."

SAHANIN KOKUSUNU ÖZLEDİM...

İtalyan teknik adam, F.Bahçe'nin iki başkan adayının da listesinde olduğuyla ilgili çıkan haberler hakkında şu yorumu yaptı: "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici."

KEREM SAKATLANINCA BÜYÜK KORKU YAŞADIK

"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı."

FIFA'nın kararı ile Arizona Mesa'da kamp yapacak olan Türkiye, 38-43 derece sıcaklık arasında antrenmanlarını gerçekleştirecek. Amerikan futbolu, beyzbol gibi toplamda 12 farklı branşa ait sahaları bulunan tesiste 20 adet sentetik çim saha, 4 doğal çim antrenman sahası bulunuyor. Ay-Yıldızlılar bu tesise 40 dakika mesafede bir otelde konaklama yapacak.

A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

14 Haziran TSİ 07.00:

Avustralya-Türkiye.

20 Haziran TSİ 06.00:

Türkiye-Paraguay.

26 Haziran TSİ 05.00:

Türkiye-ABD.